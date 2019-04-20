vadim_granich

Вадим vadim_granich

 
33 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Графический дизайнер.

Осознанный Курс InDesign: https://www.granich.ru

Лучшие работы (изучайте, лайкайте): https://www.behance.net/granich

VK (добавляйтесь, пишите): https://vk.com/vadim_granich

Веду блог, для удобства дублирую на 4 площадки:

1 — Основной паблик: https://vk.com/granichvk

2,3,4 — Дублирую сюда:

https://t.me/granichannel

https://www.instagram.com/granichgram

https://www.facebook.com/vadim.granich

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