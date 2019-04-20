Графический дизайнер.
Осознанный Курс InDesign: https://www.granich.ru
Лучшие работы (изучайте, лайкайте): https://www.behance.net/granich
VK (добавляйтесь, пишите): https://vk.com/vadim_granich
Веду блог, для удобства дублирую на 4 площадки:
1 — Основной паблик: https://vk.com/granichvk
2,3,4 — Дублирую сюда:
https://www.instagram.com/granichgram
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Портфолио
- Серия книг про спорт7050 просмотров
- Серия книг про ставки на спорт3081 просмотр
- Маркетинг-кит для интимных товаров6008 просмотров
- Брошюра для контент-студии4069 просмотров
- Брошюра для образовательной компании1205 просмотров
- Брошюры для медицинской ИТ-компании1501 просмотр
- Брошюра для исследовательского центра992 просмотра
- Журнал для спортивной компании1490 просмотров
- Каталог о футбольных лигах836 просмотров
- Брошюра для бюро переводов1027 просмотров
- Дизайн печатной продукции для мероприятия1296 просмотров
- Журнал для БЦ1420 просмотров