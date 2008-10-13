Я композитор. С детства связан с музыкой. Большой опыт во многих музыкальных сверах:

* опыт в игре на фортепиано, барабанах, кларнете и тубе;

* опыт в сольном пении;

* опыт в дирижировании;

* играл ранее в двух рокгруппах;

* пел во многих хорах, ансамблях;

* играю в трёх оркестрах;

* опыт в создании классической музыки, хип-хопе, электронной музыки, имеются произведения для хора;

* опыт в музакальном бизнесе;

* опыт в создании корпоративных гимнов;

* некие знания работы в студии (пока без опыта: учусь);

* опыт работы с FINALE - могу перепечатать ноты с листа на компьютер;

* опыт и награда государственного конкурса по импровизации;

* 5 лет опыта работы в созданием музыки на компьютере;

* опыт в выступлениях на заказ (импровизации на месте в том числе);

* опыт в создании стихов для песен (очень помогает в этом опыт в хип-хопе!)

* музыкальное образование - само собой;

* и другое...

ПРОДОЛЖАЮ ПОПОЛНЕНИЕ СВОЕГО ОПЫТА :) Поскольку музыка для меня жизнь!

В основном пишу музыку. Обычно индивидуально подхожу к клиенту, пытаюь проникнуть в его идею и понять, какую музыку он хочет слышать. В моей жизни бывали заказы, в которых никогда не имел опыта. Главное по моему это проникновение в идею, тогда музыка сама начинает звучать в голове - а я только записываю. Это моя формула создания музыки, которая всегда приносила мне большой успех - так что, если есть какой то заказ - буду признателен Вам - приглашу Вас на беседу и попытаюсь понять Вашу идею.

Моя музыка в основном лирическая, отчасти романтическая и успокаивающая. Использую свои методы, как очаровать слушателя. Могу на фортепиано сыграть просто 5 нот - так, что Вас возьмёт за душу...

Каждая нота это волшебство, а я волшебник, который создаст для Вас такой мир, какой Вы захотите увидеть.

/Счастья,

Вадим Петров