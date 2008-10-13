Я композитор. С детства связан с музыкой. Большой опыт во многих музыкальных сверах:
* опыт в игре на фортепиано, барабанах, кларнете и тубе;
* опыт в сольном пении;
* опыт в дирижировании;
* играл ранее в двух рокгруппах;
* пел во многих хорах, ансамблях;
* играю в трёх оркестрах;
* опыт в создании классической музыки, хип-хопе, электронной музыки, имеются произведения для хора;
* опыт в музакальном бизнесе;
* опыт в создании корпоративных гимнов;
* некие знания работы в студии (пока без опыта: учусь);
* опыт работы с FINALE - могу перепечатать ноты с листа на компьютер;
* опыт и награда государственного конкурса по импровизации;
* 5 лет опыта работы в созданием музыки на компьютере;
* опыт в выступлениях на заказ (импровизации на месте в том числе);
* опыт в создании стихов для песен (очень помогает в этом опыт в хип-хопе!)
* музыкальное образование - само собой;
* и другое...
ПРОДОЛЖАЮ ПОПОЛНЕНИЕ СВОЕГО ОПЫТА :) Поскольку музыка для меня жизнь!
В основном пишу музыку. Обычно индивидуально подхожу к клиенту, пытаюь проникнуть в его идею и понять, какую музыку он хочет слышать. В моей жизни бывали заказы, в которых никогда не имел опыта. Главное по моему это проникновение в идею, тогда музыка сама начинает звучать в голове - а я только записываю. Это моя формула создания музыки, которая всегда приносила мне большой успех - так что, если есть какой то заказ - буду признателен Вам - приглашу Вас на беседу и попытаюсь понять Вашу идею.
Моя музыка в основном лирическая, отчасти романтическая и успокаивающая. Использую свои методы, как очаровать слушателя. Могу на фортепиано сыграть просто 5 нот - так, что Вас возьмёт за душу...
Каждая нота это волшебство, а я волшебник, который создаст для Вас такой мир, какой Вы захотите увидеть.
/Счастья,
Вадим Петров
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