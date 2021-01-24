vadim_target

Настройка таргетированной рекламы в соцсетях
Привет! Меня зовут Вадим, я настраиваю эффективную рекламу в Instagram/Facebook
ЧТО ВХОДИТ В МОИ УСЛУГИ:
- Настройка рекламного кабинета facebook
- Создание и установка пикселя facebook (если потребуется)
- Сегментирование целевой аудитории
- Формирование уникального торгового предложения
- Подготовка рекламных креативов до 3 шт
- Подготовка продающего текста (если потребуется)
- Настройка и запуск рекламной компании
- Аналитика рекламной компании
- Полный отчет с результатами рекламной компании