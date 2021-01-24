vadim_target

Настройка таргетированной рекламы в соцсетях

Привет! Меня зовут Вадим, я настраиваю эффективную рекламу в Instagram/Facebook

ЧТО ВХОДИТ В МОИ УСЛУГИ:

- Настройка рекламного кабинета facebook

- Создание и установка пикселя facebook (если потребуется)

- Сегментирование целевой аудитории

- Формирование уникального торгового предложения

- Подготовка рекламных креативов до 3 шт

- Подготовка продающего текста (если потребуется)

- Настройка и запуск рекламной компании

- Аналитика рекламной компании

- Полный отчет с результатами рекламной компании