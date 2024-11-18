Копирайтинг тематики финансовых рынков
Добрый день.
Являясь действующим трейдером, пишу статьи на тему Forex - новости, аналитика, индикаторы, торговые стратегии и т.д.
Пишу обзоры брокеров рынка форекс, брокеров фондового рынка и брокеров - мошенников. Некоторые публикации в сети под моей фамилией.
Могу выслать ссылки на контент. Еще проще, в браузере набрать "Кальчук Вадим Форекс" или "Кальчук Вадим экономические статьи" и сразу увидите мои работы.
Буду признателен за обратную связь и рад сотрудничеству.)
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Обучение трейдингу на Форекс256 просмотров
- Выпрямительный диод148 просмотров
- Волатильные пары на Форекс137 просмотров