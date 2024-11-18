Копирайтинг тематики финансовых рынков

Добрый день.

Являясь действующим трейдером, пишу статьи на тему Forex - новости, аналитика, индикаторы, торговые стратегии и т.д.

Пишу обзоры брокеров рынка форекс, брокеров фондового рынка и брокеров - мошенников. Некоторые публикации в сети под моей фамилией.

Могу выслать ссылки на контент. Еще проще, в браузере набрать "Кальчук Вадим Форекс" или "Кальчук Вадим экономические статьи" и сразу увидите мои работы.

Буду признателен за обратную связь и рад сотрудничеству.)