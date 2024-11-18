vadimas62

Вадим vadimas62

 
62 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 месяцев назад
Копирайтинг тематики финансовых рынков

Добрый день. 

Являясь действующим трейдером, пишу статьи на тему Forex - новости, аналитика, индикаторы, торговые стратегии  и т.д.

Пишу обзоры брокеров рынка форекс, брокеров фондового рынка и брокеров - мошенников. Некоторые публикации в сети под моей фамилией. 

Могу выслать ссылки на контент. Еще проще, в браузере набрать "Кальчук Вадим Форекс" или "Кальчук Вадим экономические статьи" и сразу увидите мои работы.

Буду признателен за обратную связь и рад сотрудничеству.)

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