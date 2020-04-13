vadimcherkasov12

Добрый день, оформляю соц.сети по вашим нишам.

Доброго времени суток, меня зовут Вадим.

Я могу помочь вам с обложкой группы и главным аватаром. Всего за 300 рублей.

Есть оформленные группы от которых отказались, нет не потому что не понравились ( хотя возможно) а просто игнорят в лс(

Полное оформление и рекомендации по введению группы 5000 рублей.

Оформление группы по вашей нише ( магазин,услуга, сервис )

Если вы не нуждаетесь в моих услугах, скажите какой продукт вас заинтересовал в моем предложении

С уважением, Вадим