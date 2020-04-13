vadimcherkasov12

Добрый день, оформляю соц.сети по вашим нишам.
Доброго времени суток, меня зовут Вадим.
Я могу помочь вам с обложкой группы и главным аватаром. Всего за 300 рублей.
Есть оформленные группы от которых отказались, нет не потому что не понравились ( хотя возможно) а просто игнорят в лс(
Полное оформление и рекомендации по введению группы 5000 рублей.
Оформление группы по вашей нише ( магазин,услуга, сервис )
Если вы не нуждаетесь в моих услугах, скажите какой продукт вас заинтересовал в моем предложении
С уважением, Вадим
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