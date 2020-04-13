vadimcherkasov12

Вадим vadimcherkasov12

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Добрый день, оформляю соц.сети по вашим нишам.

 Доброго времени суток, меня зовут Вадим. 

Я могу помочь вам с обложкой группы и главным аватаром. Всего за 300 рублей. 

Есть оформленные группы от которых отказались, нет не потому что не понравились ( хотя возможно) а просто игнорят в лс( 

Полное оформление и рекомендации по введению группы 5000 рублей. 

Оформление группы по вашей нише ( магазин,услуга, сервис ) 

Если вы не нуждаетесь в моих услугах, скажите какой продукт вас заинтересовал в моем предложении 

С уважением, Вадим 