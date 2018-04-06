Молодой, Креативный.

Коротко о себе: Ищу работу на дому, владение компьютером на высоком уровне, скорость набора текста 350 зн. в минуту. Много идей, ответственный, неординарное мышление, высокая и быстрая обучаемость, а главное желание! Владею PhotoShop, был опыт в написании сценариев/текстов/статей на разные тематики, есть пара проектов, которым не имею возможности дать жизнь из-за финансовой зависимости, хочу поднять денег и воплотить мечту в жизнь. Для связи со мной: vk.com - id "vadimovich1223" / skype - "vadimovich1223" / E-mail: [email protected]