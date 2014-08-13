Настройка Яндекс Директа
Настройка Яндекс Директа
1. Разделение кампаний по регионам показа
2. Разделение кампаний на горячие - теплые - холодные ключи.
3. Качественная минусовка ключевых запросов.
4. Один ключ - одно объявление
5. Просчет бюджета
6. Ручной подбор ключевых запросов
7. Написание продающего текста в объявлениях
8. Использование ретаргетинга
9. Использование UTM меток
11. Аудит сайта
CTR выше 5%
e-mail: [email protected]
тел: +375 44 790 97 54
skype: vadimsmirnov_skype
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