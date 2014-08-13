vadimsmirnov

Вадим vadimsmirnov

 
34 годаБеларусь/Могилев
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Настройка Яндекс Директа

Настройка Яндекс Директа

1. Разделение кампаний по регионам показа

2. Разделение кампаний на горячие - теплые - холодные ключи.

3. Качественная минусовка ключевых запросов.

4. Один ключ - одно объявление

5. Просчет бюджета

6. Ручной подбор ключевых запросов 

7. Написание продающего текста в объявлениях

8. Использование ретаргетинга

9. Использование UTM меток

11. Аудит сайта

CTR выше 5%

e-mail: [email protected]

тел: +375 44 790 97 54

skype: vadimsmirnov_skype

Аудит сайта