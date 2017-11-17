Обо мне, что умею и какой я

Являюсь веб-мастером с 2010 года. Начинал с наполнения сайта и простой верстки. На данный момент за эти годы самообучался и не останавливаюсь на этом, стал уже успешным WEB-мастером.

С 2014 года стал веб разработчиком. Теперь моя основная работа это:

1. Создание сайтов "под ключ"

2. SEO продвижение сайтов в ТОП

2. Верстка сайтов + дальнейшая их натяжка на CMS( если нужно)

3. Наполнение сайтов как товарами, так и текстами.

Со всеми заказчиками нахожу общий язык. Работаю со всеми движками, в том числе и самописными.

Работая со мной - Вы получите качественный результат и в сроки