Обо мне, что умею и какой я
Являюсь веб-мастером с 2010 года. Начинал с наполнения сайта и простой верстки. На данный момент за эти годы самообучался и не останавливаюсь на этом, стал уже успешным WEB-мастером.
С 2014 года стал веб разработчиком. Теперь моя основная работа это:
1. Создание сайтов "под ключ"
2. SEO продвижение сайтов в ТОП
2. Верстка сайтов + дальнейшая их натяжка на CMS( если нужно)
3. Наполнение сайтов как товарами, так и текстами.
Со всеми заказчиками нахожу общий язык. Работаю со всеми движками, в том числе и самописными.
Работая со мной - Вы получите качественный результат и в сроки