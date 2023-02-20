vadimvynnychuk

Вадим vadimvynnychukvadimvynnychuk
29 летУкраина/Тернополь
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Фронтэнд разработчик
Я 28 летний веб-программист из Украины, уже больше года занимаюсь разработкой, хочу предоставить
свои услуги в качестве фрилансера.
Род занятий:
Качественная и адаптивная вёрстка приложения с анимациями.
Технологии:
- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, Bootstrap,Saas/SCSS, JavaScript, GIT и другие
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи