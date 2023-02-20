vadimvynnychuk

Вадим vadimvynnychuk

 
29 летУкраина/Тернополь
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Фронтэнд разработчик

Я 28 летний веб-программист из Украины, уже больше года занимаюсь разработкой, хочу предоставить

свои услуги в качестве фрилансера.
Род занятий:

  • Качественная и адаптивная вёрстка приложения с анимациями.

Технологии:

- HTML5, CSS3, BEM, Flexbox/Grid, Bootstrap,Saas/SCSS, JavaScript, GIT и другие

Ответственность:

- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- всегда на связи

JavascriptBootstrapSCSS