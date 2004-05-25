vadimyarema

Качественно, в срок и с гарантией выполнения!

Занимаюсь созданием визуального оформления любого типа!

Образование и опыт:

(2017-2021) 4 года опыта в графическом дизайне

(2008 – 2021) 13 лет занятий изобразительным исскуством

(2014 – 2019) прошел 5 классов обучения в местной художественной школе

(2019 – 2021) прохождение курсов графического дизайна в ЛНУ имени Тараса Шевченко

Работаю в программах (Adobe Photoshop, Adobe lightroom)

На данный момент, одновременно сотрудничаю с 7 авторами на ютубе!

Мои соцсети:

Telegram - @Yarema_studio

Instagram - https://www.instagram.com/yarema.art/

VK - https://vk.com/club209442723

Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100075436527933