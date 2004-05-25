vadimyarema

Качественно, в срок и с гарантией выполнения!
Занимаюсь созданием визуального оформления любого типа!
Образование и опыт:
(2017-2021) 4 года опыта в графическом дизайне
(2008 – 2021) 13 лет занятий изобразительным исскуством
(2014 – 2019) прошел 5 классов обучения в местной художественной школе
(2019 – 2021) прохождение курсов графического дизайна в ЛНУ имени Тараса Шевченко
Работаю в программах (Adobe Photoshop, Adobe lightroom)
На данный момент, одновременно сотрудничаю с 7 авторами на ютубе!
Мои соцсети:
Telegram - @Yarema_studio
Instagram - https://www.instagram.com/yarema.art/
VK - https://vk.com/club209442723
Facebook - https://www.facebook.com/profile.php?id=100075436527933