Выполню работу по написанию и корректировки статей !!! И другое...
Близки темы: Электротехника, электроника, измерительная техника, музыка...
По образованию: Техник-электромеханик, оператор ПК, бухгалтер...
Увлечение: Музыкант
Большой опыт набора текста: около 12 лет
Знаю правила составления текстов.
Предлагаю проверить ( тем более есть одна интересная деталь, которая делает тексты привлекательными !!!).
Мой адрес: [email protected]
Skype: vadnik77
Редактирование и Корректура
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#2294
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нет отзывов
от $1
от 1 дня
#7574