vadnik77

Вадим Калинин vadnik77

 
47 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Выполню работу по написанию и корректировки статей !!! И другое...

Близки темы: Электротехника, электроника, измерительная техника, музыка...

По образованию: Техник-электромеханик, оператор ПК, бухгалтер...

Увлечение: Музыкант

Большой опыт набора текста: около 12 лет

Знаю правила составления текстов.

Предлагаю проверить ( тем более есть одна интересная деталь, которая делает тексты привлекательными !!!).

Мой адрес: [email protected]

Skype: vadnik77

Редактирование и Корректура
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2294
Копирайтинг
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#7574