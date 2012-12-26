Выполню работу по написанию и корректировки статей !!! И другое...

Близки темы: Электротехника, электроника, измерительная техника, музыка...

По образованию: Техник-электромеханик, оператор ПК, бухгалтер...

Увлечение: Музыкант

Большой опыт набора текста: около 12 лет

Знаю правила составления текстов.

Предлагаю проверить ( тем более есть одна интересная деталь, которая делает тексты привлекательными !!!).

Мой адрес: [email protected]

Skype: vadnik77