Резюме

Чепкин Валерий Николаевич

Родился 5 февраля 1969 года рождения.

т.моб: +3 (095) 36-89-554

e-mail: mailto:[email protected]

сайт: http://art-site.com.ua

1990-95г. Обучение. Киевская академия «Информсистема - сервис» Информационные технологии.

2004-07г. Обучение. Компьютерная академия «ШАГ» Компьютерная графика и интернет – технологии.

2005 г. Работа. ООО «Донецкий завод горнорудного машиностроение» разработчик аппаратного обеспечения.(конструкторский отдел программист задачи программное обеспечение завода, создал сайт dzgm.com.ua, сейчас существует зеркало сайта dzgm2007.narod.ru).

2006 г. Работа. АОЗТ «Химснабкомплект» разработчик программного обеспечения (для нужд компании создал сайт hlk.com.ua и delivery.dn.ua сейчас сайты не работают не оплачен хостинг.

2008 г. Работа. Донецкий бизнес центр Р.Т.А инженер программист.

В данный момент, занимаюсь частной практикой, предоставляю услуги, по созданию сайтов.

Портфолио: http://art-site.com.ua/img/portfolio.php (реестр сайтов.)

Структуру сайта: http://art-site.com.ua/home.php

login: admin

password: admin

Во всей директории сайта вход в разделы через файлы admin.php (password: admin)

Особенности: Мои работы состоит в создании сайтов с администрированием с применением технологий :html/css, JavaScript(ECMA), php/MySQL, Flash.