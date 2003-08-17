vaganova_marina

Марина vaganova_marinavaganova_marina
20 летРоссия/Новосибирск
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Графический дизайнер
Основная специализация:
Дизайн принтов одежды, логотипов.
Беру предоплату в размере 20%.
Прайс-лист:
Любой заказ от 10$.
Способы оплаты:
Принимаю оплату на карту Сбербанка, если у вас нет возможности, но вы хотите сотрудничать - пишите! Мы обязательно найдем подходящее решение.
Мои контакты:
Telegram - @vaganovamarina1703
E-mail - [email protected]
О себе:
Училась в художественной школе с уклоном на графический дизайн, множество преподавателей выделяли мои работы как одни из лучших. Раньше делала рисунки на заказ в VK. Сейчас поступила в "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" на бюджет. На данный момент хочу больше развивать себя и своё портфолио, поэтому готова к любым предложениям.
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