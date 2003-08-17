vaganova_marina

Графический дизайнер

Основная специализация:

Дизайн принтов одежды, логотипов.

Беру предоплату в размере 20%.

Прайс-лист:

Любой заказ от 10$.

Способы оплаты:

Принимаю оплату на карту Сбербанка, если у вас нет возможности, но вы хотите сотрудничать - пишите! Мы обязательно найдем подходящее решение.

Мои контакты:

Telegram - @vaganovamarina1703

E-mail - [email protected]

О себе:

Училась в художественной школе с уклоном на графический дизайн, множество преподавателей выделяли мои работы как одни из лучших. Раньше делала рисунки на заказ в VK. Сейчас поступила в "Новосибирский колледж печати и информационных технологий" на бюджет. На данный момент хочу больше развивать себя и своё портфолио, поэтому готова к любым предложениям.