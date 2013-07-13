Разработчик C# / C++ / PHP / ASP.NET / Delphi

Предлагаю свои услуги в качестве разработчика программного обеспечения и программиста.

Наибольший интерес для меня представляет самостоятельная разработка приложений либо отдельных модулей удаленно.

Возможна и коллективная работа.

Знания и опыт:

- Delphi – эксперт, использую в настоящее время, 10 лет опыта;

- NET (C#, WPF, ASP) – знания выше среднего, 5 лет опыта;

- WEB (PHP, JS, HTML, CSS, jQuery) – знания выше среднего, использую в настоящее время, 5 лет опыта;

- СУБД (MySQL, Orale, FB, dBase) – эксперт, использую в настоящее время, 20 лет опыта;

- C++ (MS VS w MFC, ATL) – знания средние, использую в настоящее время но редко, 20 лет опыта;

- IE/E add-ons (BHO w C++, Delphi) – средние знания, использую в настоящее время, 3 года опыта;

- Mozilla/Gecko (NPAPI, XUI, XPCOM) – знания средние, использую в настоящее время, 1 год опыта.

Умею делать:

- десктоп программы Delphi, C#, C++ с использованием Win32/COM API, OLE Automation, NET (WinForms, WPF), MFC;

- десктоп программы управления БД на Firebird/IB, Oracle, ODBC и т.п.;

- сайты на PHP и HTML/CSS/JS/AJAX/jQuery (в т.ч. с нуля) с использованием БД MySQL, Smarty, CodeIgniter/Kohana и подобных;

- сайты на ASP.NET (C#);

- расширения для Windows Explorer и IE (BHO) - на C++ (MFC, ATL) или Delphi, C#;

- расширения и плагины для браузеров на Mozilla (FireFox, Chrome...) - на C++, JS;

- программы для роботи с видео (AForge.NET), аудио (BASS), OCR (Tesseract) и recaptcha и др.

Использую:

Delphi 7/2010, Visual Studio 2003/5/8/10, NetBeans, Komodo Edit, TOAD, SVN (Tortoise), Jira; обработка графики Photoshop, CorelDraw; обработка звука SoundForge, обработка видео.Естественно MS Office (и VBA), 1С, Lingvo, проч.

Про жизнь

Общий опыт работы в IT почти 20 лет.

За это время разрабатывал и кодировал программы на Delphi, C, C#, ASP, PHP, Clipper, 1C…

В качестве СУБД использовал FireBird, dBase-совместимые, Oracle. Немного знаком с Access.

Работал удаленно в команде и самостоятельно.

В 2008 году работал программистом на проекте в ASP.NET в региональном отделении крупной IT-компании. Использовал C#, компоненты Telerik. В качестве БД использовал Oracle, ORM - LLBLGen. Естественно, как и в почти любом web-проекте активно использовал HTML, XML, CSS, JavaScript и т.д. Для тестирования применял средство NUnit.

Знаю и использую приемы ООП, паттерны, UML.

Много раз практически использовал различные теоретические и практические знания и приемы в области кодирования и разработки ПО: поиск и сортировка, работа с коллекциями и структурами данных, графы и деревья, итерации, рекурсия, событийная модель, процессы и потоки, обработка исключений, отладка и трассировка, рефлексия типов и др.

Как средство коллективной работы использовал SVN и Jira.

Образование

1993 - Киевский политехнический институт.

Специальность: методы неразрушающего контроля и интроскопии (приборостроение), инженер-физик.

Трудовые подвиги

- наст. время: фриланс, работа над собственным shareware-проектом

- 2009: TriPixel, Ltd. (USA) - удаленно, программист

- 2008: отделение Softline в г. Ровно, программист

- 2001 - 2008: Ровенская ТПП, инженер-программист

- 1993 - 2001: Региональное отделение Госкомстата Украины, программист

Языки:

- русский - без проблем

- украинский - родной

- english - нормально читаю, пишу; живую речь понимаю плохо.

Интересы: спорт, литература, наука, путешествия.