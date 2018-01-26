vahagghalumyan

Full-Stack разработчик

Здравствуйте,

Меня зовут Вааг! Я Full-Stack разработчик с опытом более 6 лет в сфере программирования. Мой опыт и экспертиза включают отличное знание PHP (Laravel/Laravel 5.4), HTML/HTML5, CSS/CSS3, JavaScript (jQuery, Angular JS), WordPress. Мои дизайнерские навыки включают следующее: Adobe Photoshop, Illustartor, Responsive Design.

Уверен, что сотрудничество со мной принесет Вам и Вашему проекту не только большой успех, но и высокое качество и востребованность.