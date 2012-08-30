О СЕБЕ ПАРУ СЛОВ
Добрый день! Я графический дизайнер с 4летним стажем. Работаю в сфере веба, принта и брендинга.
Я создаю оригинальный продукт который отвечает всем требованиям и цельям, которым он должен служить. Для этого я люблю досканально обсуждать проэкт и советоватся с заказчиком, спорить с ним, находить с ним точки соприкосновения.
Мои клиенты это люди, которые ценят свое время и нервы, а так же любят хороший качественный дизайн(с любителями унылого говна я не работаю!)
МОИ РАБОТЫ
С моими работами можете ознакомиться тут:
http://talent.adweek.com/vahanhovh
УСЛУГИ И РАСЦЕНКИ
- Создание сайтов(начиная с $500)
- Дизайн приложений(начиная с $700)
- Создание логотипов и фирстилей(начиная с $100)
Портфолио
- Лого организации CSO Forum141 просмотр
- Лого North Capital149 просмотров
- Лого фестиваля " Ереванская Весна 2011"158 просмотров
- Лого портала Markets123 просмотра
- Лого портала Superdeals120 просмотров
- Логотип портала Crossroad139 просмотров
- Буклет компании "Норвик"130 просмотров
- Брендовые элементы North Capital139 просмотров
- Обложка диска The Legends of Psychedelic Rock263 просмотра
- Буклет The Legends of Psychedelic Rock136 просмотров
- Сайт Федерации Страйкбола Армении104 просмотра
- Yereva Spring 2011112 просмотров