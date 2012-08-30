О СЕБЕ ПАРУ СЛОВ

Добрый день! Я графический дизайнер с 4летним стажем. Работаю в сфере веба, принта и брендинга.

Я создаю оригинальный продукт который отвечает всем требованиям и цельям, которым он должен служить. Для этого я люблю досканально обсуждать проэкт и советоватся с заказчиком, спорить с ним, находить с ним точки соприкосновения.

Мои клиенты это люди, которые ценят свое время и нервы, а так же любят хороший качественный дизайн(с любителями унылого говна я не работаю!)

МОИ РАБОТЫ

С моими работами можете ознакомиться тут:

http://talent.adweek.com/vahanhovh

УСЛУГИ И РАСЦЕНКИ

- Создание сайтов(начиная с $500)

- Дизайн приложений(начиная с $700)

- Создание логотипов и фирстилей(начиная с $100)