PHP, MySQL,HTML,css/css3,jQuery,Bitrix,HOST cms,UMI cms
Занимаюсь всем, что связано с созданием сайтов, кроме дизайна.
От HTML верстки, и реализации активных компонентов интерфейсов с помощью javascript до программирования сайтов и работ с базами данных.
Есть опыт в создании сайтов различной сложности на основе систем управления Bitrix, Host, UMI
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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Интернет-магазины
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Сайты «под ключ»
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