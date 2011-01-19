PHP, MySQL,HTML,css/css3,jQuery,Bitrix,HOST cms,UMI cms

Занимаюсь всем, что связано с созданием сайтов, кроме дизайна.

От HTML верстки, и реализации активных компонентов интерфейсов с помощью javascript до программирования сайтов и работ с базами данных.

Есть опыт в создании сайтов различной сложности на основе систем управления Bitrix, Host, UMI