vahman

Булат vahman

 
37 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
PHP, MySQL,HTML,css/css3,jQuery,Bitrix,HOST cms,UMI cms

Занимаюсь всем, что связано с созданием сайтов, кроме дизайна.

От HTML верстки, и реализации активных компонентов интерфейсов с помощью javascript до программирования сайтов и работ с базами данных.

Есть опыт в создании сайтов различной сложности на основе систем управления Bitrix, Host, UMI

HTML-верстка
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от $50
от 1 дня
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Интернет-магазины
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от $400
от 15 дней
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Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга