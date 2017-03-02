vai777

Сергей vai777

 
35 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Дизайнер, визуализатор 3d, моделлер

Профессиональные навыки:

-ArchiCAD

-3ds MAX

-Photoshop

-ZBrush

-V-Ray

Личные качества:

Ответственное отношение кделу, добросовестность, усидчивость, тщательность, способность к самообучению и

быстрому восприятию нового, а также желание учиться и развиваться, отличная

память, доброжелательность, коммуникабельность.

  Уверенное владение графическими пакетами. Предметное моделирование, создание текстурных разверток

(мэпинг), запекание текстур, текстурирование и визуализация, а так же дизайн, моделирование и визуализация интерьера и экстерьера. Создание высокополигональных  и низкополигональнх 3d-моделей.Создание 2d партиклов. Цветокоррекция, постобработка.

3ds MaxArchiCADV-RayPhotoshop
Портфолио
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Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$7/час
от 1 дня
#351
3D-графика
нет отзывов
$10/час
от 1 дня
#491