Дизайнер, визуализатор 3d, моделлер

Профессиональные навыки:

-ArchiCAD

-3ds MAX

-Photoshop

-ZBrush

-V-Ray

Личные качества:

Ответственное отношение кделу, добросовестность, усидчивость, тщательность, способность к самообучению и

быстрому восприятию нового, а также желание учиться и развиваться, отличная

память, доброжелательность, коммуникабельность.

Уверенное владение графическими пакетами. Предметное моделирование, создание текстурных разверток

(мэпинг), запекание текстур, текстурирование и визуализация, а так же дизайн, моделирование и визуализация интерьера и экстерьера. Создание высокополигональных и низкополигональнх 3d-моделей.Создание 2d партиклов. Цветокоррекция, постобработка.