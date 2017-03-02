Дизайнер, визуализатор 3d, моделлер
Профессиональные навыки:
-ArchiCAD
-3ds MAX
-Photoshop
-ZBrush
-V-Ray
Личные качества:
Ответственное отношение кделу, добросовестность, усидчивость, тщательность, способность к самообучению и
быстрому восприятию нового, а также желание учиться и развиваться, отличная
память, доброжелательность, коммуникабельность.
Уверенное владение графическими пакетами. Предметное моделирование, создание текстурных разверток
(мэпинг), запекание текстур, текстурирование и визуализация, а так же дизайн, моделирование и визуализация интерьера и экстерьера. Создание высокополигональных и низкополигональнх 3d-моделей.Создание 2d партиклов. Цветокоррекция, постобработка.
Портфолио
- Ванная комната162 просмотра
- Gostinnaya155 просмотров
- Vannaya141 просмотр
- Спальня158 просмотров
- Дизайн и визуализация квартиры196 просмотров
- Кухня_01265 просмотров
- Кухня_02144 просмотра
- Детская_02154 просмотра
- Туалет_04134 просмотра
- Кабинет_01146 просмотров
- Гардеробная_03262 просмотра
- Детская_01148 просмотров
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