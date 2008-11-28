Студия VAIMAX visualization
Наша студия это молодой коллектив CG-специалистов способных решать самые
сложные задачи.
Мы работаем в области компьютерной графики по следующим направлениям:
Архитектурная визуализация
Моделирование и визуализация объектов предметной среды
Анимация
3D – визуализация архитектурных проектов позволяет заказчику увидеть еще
не существующий интерьер или экстерьер здания на изображении, не
уступающем по качеству профессиональной фотографии, что позволяет в свою
очередь лучше представить будущий проект, избежать многих ошибок при
проектировании и воплощении его в жизнь. Также при помощи визуализации
вы сможете презентовать ваш конечный продукт еще на стадии разработки и
таким образом привлечь внимание клиента или инвестора.
По вашим эскизам и чертежам наши специалисты создадут фотореалистичную
визуализацию или качественную трехмерную модель вашего проекта.
Обратившись за помощью в студию VAIMAX, Вы получите профессиональную
консультацию, индивидуальный подход и доступные цены. Мы гарантируем
высокое качество работ и внимание к заказчику на всех этапах
сотрудничества.
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