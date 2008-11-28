Студия VAIMAX visualization

Наша студия это молодой коллектив CG-специалистов способных решать самые

сложные задачи.

Мы работаем в области компьютерной графики по следующим направлениям:

Архитектурная визуализация

Моделирование и визуализация объектов предметной среды

Анимация

3D – визуализация архитектурных проектов позволяет заказчику увидеть еще

не существующий интерьер или экстерьер здания на изображении, не

уступающем по качеству профессиональной фотографии, что позволяет в свою

очередь лучше представить будущий проект, избежать многих ошибок при

проектировании и воплощении его в жизнь. Также при помощи визуализации

вы сможете презентовать ваш конечный продукт еще на стадии разработки и

таким образом привлечь внимание клиента или инвестора.

По вашим эскизам и чертежам наши специалисты создадут фотореалистичную

визуализацию или качественную трехмерную модель вашего проекта.

Обратившись за помощью в студию VAIMAX, Вы получите профессиональную

консультацию, индивидуальный подход и доступные цены. Мы гарантируем

высокое качество работ и внимание к заказчику на всех этапах

сотрудничества.