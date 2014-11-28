vaise

Василий Харламов vaise

 
39 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Качественное белое продвижение сайтов

Ключеваяинформация:

 

  • Разработка стратегии продвижения.
  • Настройка отслеживания целей (Google Analytics, Ecommerce)
  • Работа с Google Adwords (создание,настройка, ведение)
  • Создание landingpage
  • Работас копирайтерами и программистами
  • Внутренняя оптимизация сайтов
  • Анализ юзабилити сайта
  • Анализ сайтов конкурентов
  • Анализ конверсий
  • Регистрация сайта в каталогах
  • Выведение из-под фильтров
  • Работана биржах ссылок (rotapost, gogetlinks, miralinks,sape)
  • Работас социальными факторами (socialtools.ru)
  • Составление семантического ядра
  • Работас семантическим ядром и посадочными страницами
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 дня
#299