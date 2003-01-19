vakhmistrovaa

Напишу пост для инстаграм, переведу информацию из аудио или видео формата в текстовый формат.

Здравствуйте, я начинающий фрилансер. О себе обучаюсь в 10 классе, несмотря на свой юный возраст пишу отличные посты. Также смогу помочь вам в оформлении вашего инстаграма. Опыт написание постов имеется, в основном писала на тему психологии, но так как я обладаю такими навыками как: любознательность, ответственность, нестандартное мышление, я с легкостью напишу пост на любую тему. Для вас требуется обозначение темы, возможно какие-то источники информации. буду рада сотрудничеству!