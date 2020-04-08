занимаюсь созданием статей и текстовой информации

Здравствуйте!

Вам не кажется что все заявки кандидатов похожи друг на друга? Давайте, я попробую заинтересовать вас другим способом.

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1. Результат 100%. Вы получите готовый лендинг, начнёте принимать заявки клиентов и продавать свои продукты/услуги.

2. Всегда на связи. Я на связи большую часть времени суток, поэтому оперативно отвечаю на ваши сообщения в процессе работы.

3. Ваши корректировки. Я постараюсь сделать всё отлично с первого раза, но если вам что-то не понравится, я буду вносить правки, пока вы не скажете «Меня всё устраивает».

4. Работа выполняется в полном объёме. Я люблю работать «на отлично» с первого раза, поэтому всё записываю и ничего не забываю.

5. Ваши данные не будут переданы третьим лицам. Вся предоставленная для работы остаётся в строгом секрете и не разглашается.

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Если вы дочитали до конца, значит, уже заинтересовались моим предложением.

Прямо сейчас, пока вы думаете, ваши потенциальные клиенты уходят к конкурентам.

Свяжитесь со мной любым удобным для вас способом и мы начнём сотрудничество.

С уважением и надеждой на сотрудничество, Вероника Коптева.