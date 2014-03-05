Апалькова Оксана Викторовна
Телефон: 3 8 063 835-14-42
e-mail: [email protected]
PORTFOLIO: http://apalkovaksu.wix.com/apalkova
г.Никополь
год и дата рождения 1 января 1986
опыт работы :
2012 ноябрь – фрилансер 2d artist
2011 сентябрь – 2012 октябрь 2d artist «ERS Game Studios”
2009 – 2010, 2011 Фрилансер (разработка графики для казуальных игр)
образование высшее: Национальный Технический Университет
Украины «КПИ»
Химико-технологический факультет
Диплом специалиста
год окончания
университета: февраль 2009
курсы:
сентябрь –декабрь 2011 Course Professional 3DSMax
Академия компьютерной графики «Перша студия»
апрель – июль 2011 Course Standard 3DSMax
Академия компьютерной графики «Перша студия»
июль – сентябрь 2011 «Casual art» Course
Академия компьютерной графики «Перша студия»
сентябрь – январь 2009 Denis` School course of Business English (Upper-Intermediate, grade B)
сертификаты:
Certificate of Completion Course Standard 3DSMax. Authorized Training Center Persha studia
Certificate No. 1CCYZMJTCY
Сертификат Первых Киевских государственных
курсов иностранных языков. Уровень В2
(независимый пользователь с углубленным
уровнем знаний )
профессиональные
навыки и знания : Adobe Photoshop (профессиональное)
Adobe Illustrator
3DSMax
Профессиональное составления коллажей
Умение рисовать руками и на планшете
знание языков:
русский
украинский
английский (средний уровень)
деловые качества:
- способность к планированию и эффективному использованию времени
- умение общаться и вести переговоры
- избегать конфликтных ситуаций
- пунктуальность, обязательность, ответственность;
- настойчивость;
- умение работать в команде.
личные качества:
- уверенность в себе;
- способность мыслить и принимать решения;
- инициативность;
- творческий подход в решении стандартных и нестандартных ситуаций;
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