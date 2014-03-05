2d artist

Апалькова Оксана Викторовна

Телефон: 3 8 063 835-14-42

e-mail: [email protected]

PORTFOLIO: http://apalkovaksu.wix.com/apalkova

г.Никополь

год и дата рождения 1 января 1986

опыт работы :

2012 ноябрь – фрилансер 2d artist

2011 сентябрь – 2012 октябрь 2d artist «ERS Game Studios”

2009 – 2010, 2011 Фрилансер (разработка графики для казуальных игр)

образование высшее: Национальный Технический Университет

Украины «КПИ»

Химико-технологический факультет

Диплом специалиста

год окончания

университета: февраль 2009

курсы:

сентябрь –декабрь 2011 Course Professional 3DSMax

Академия компьютерной графики «Перша студия»

апрель – июль 2011 Course Standard 3DSMax

Академия компьютерной графики «Перша студия»

июль – сентябрь 2011 «Casual art» Course

Академия компьютерной графики «Перша студия»

сентябрь – январь 2009 Denis` School course of Business English (Upper-Intermediate, grade B)

сертификаты:

Certificate of Completion Course Standard 3DSMax. Authorized Training Center Persha studia

Certificate No. 1CCYZMJTCY

Сертификат Первых Киевских государственных

курсов иностранных языков. Уровень В2

(независимый пользователь с углубленным

уровнем знаний )

профессиональные

навыки и знания : Adobe Photoshop (профессиональное)

Adobe Illustrator

3DSMax

Профессиональное составления коллажей

Умение рисовать руками и на планшете

знание языков:

русский

украинский

английский (средний уровень)

деловые качества:

- способность к планированию и эффективному использованию времени

- умение общаться и вести переговоры

- избегать конфликтных ситуаций

- пунктуальность, обязательность, ответственность;

- настойчивость;

- умение работать в команде.

личные качества:

- уверенность в себе;

- способность мыслить и принимать решения;

- инициативность;

- творческий подход в решении стандартных и нестандартных ситуаций;