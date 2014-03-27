Математические дисциплины: Эконометрика
Естественные дисциплины: Общая химия, Физическая химия
Технические дисциплины: Материаловедение, Машиностроение, Металлообработка, Метрология, Производственные технологии, Теплотехника и термодинамика, Чертежи (AutoCAD, Компас и др.)
Экономические дисциплины: Бизнес-планирование , Инвестиции, Экономика предприятия, Экономическая статистика
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