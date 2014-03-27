vakulski

Ярослав vakulski

 
65 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Математические дисциплины: Эконометрика

Естественные дисциплины: Общая химия, Физическая химия

Технические дисциплины: Материаловедение, Машиностроение, Металлообработка, Метрология, Производственные технологии, Теплотехника и термодинамика, Чертежи (AutoCAD, Компас и др.)

Экономические дисциплины: Бизнес-планирование , Инвестиции, Экономика предприятия, Экономическая статистика

Рефераты, Курсовые и Дипломы
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#2696
Редактирование и Корректура
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Переводы
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Копирайтинг
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