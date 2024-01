Общий стаж работы переводчиком С 1988 года – 20 лет.

Основное образование - техническое - МЭИ. 1977-1983

Доп. образование (англ. язык) - гос. курсы иностранных #1. 1984-1986

Специализация

Техника, бизнес-планы, контракты, информационные технологии, телекоммуникации.

Компании: WordSmith, Referent, ТехИмСнаб, Кожемяка, RusBrand, Baan, TCC, Arsenal_Industries, Alt-Telecom, Ростекстиль, Негоциант и другие.

Крупные проекты.

В 1997 году принимал участие (было еще 2 переводчика + 2 художественных редактора) в большом проекте по переводу книги Дэниела Ергина "Добыча" (The Prize). Книгу можно посмотреть здесь http://www.ek-lit.narod.ru/oilsod.htm (прошу прощения за многочисленные ошибки в данном тексте: они появились в процессе сканирования книги и последующего небрежного редактирования html страниц. Сейчас существуют планы о переиздании книги, так как 2 предыдущих (1999 и 2001 гг.) тиража уже раскуплены. Мой объем – около 330 стр. 1997 год. Полный объем книги – около 1100 страниц

По частному заказу в 1996 году перевел книгу Whitehead, Book-Keeping Made Simple 5E. Ссылка на интеренет магазин http://www.logobook.ru/prod_show.php?object_uid=11092446 This text on book-keeping is suitable for students taking introductory exams in accounting, including GCSE, BTEC national, RSA, LCCI and other courses corresponding to NVQ level 2. Объем – около 500 стр. 1995 год

Набор документов по эксплуатации и обслуживанию игрового автомата. Около 600 страниц. 2003 год.

Книга по экономике для студентов– 1997 год. Объем – около 300 страниц.

Возможно оказание услуг по последовательному переводу.при предварительном ознакомлении с темой за 3-5 дней до начала работы.

Расшифровка видеофильмов: фильм Тутси для проекта English Gold в 1995 году.