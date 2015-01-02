ПРОЕКТИРОВАНИЕ АСУТП

опыт работы

Инженер-проектировщик АСУТП - Проектирование АСУТП,СКУД,Э.Поиск новых элементов,аппаратов,агрегатов,составление

спецификаций,технических условий -

образование

Московский Энергетический Институт Факультет автоматизации и промышленной электроники.Форма

образования-очная - Квалификация Инженер-электрик по специальности “Электропривод и автоматика промышленных

установок и технологических комплексов” 1993-1999г.

профессиональные навыки и знания

Инженер-проектировщик систем автоматизации,ЭС,ЭОМ,электрокоммуникации,систем контроля доступа. Расчет и построение силовых сетей и компьютерного оборудованиия , проектирование,наружных и внутренних сетей,систем комуникаций и оборудования CAD программы и т.д, – профессиональный пользователь Составления технической документации-профессиональный пользователь оргтехники и компьютеров