опыт работы
Инженер-проектировщик АСУТП - Проектирование АСУТП,СКУД,Э.Поиск новых элементов,аппаратов,агрегатов,составление
спецификаций,технических условий -
образование
Московский Энергетический Институт Факультет автоматизации и промышленной электроники.Форма
образования-очная - Квалификация Инженер-электрик по специальности “Электропривод и автоматика промышленных
установок и технологических комплексов” 1993-1999г.
профессиональные навыки и знания
Инженер-проектировщик систем автоматизации,ЭС,ЭОМ,электрокоммуникации,систем контроля доступа. Расчет и построение силовых сетей и компьютерного оборудованиия , проектирование,наружных и внутренних сетей,систем комуникаций и оборудования CAD программы и т.д, – профессиональный пользователь Составления технической документации-профессиональный пользователь оргтехники и компьютеров