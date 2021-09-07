Напишу статью без воды и канцеляризмов. Цены не кусаются
Работаю копирайтером 1 год. Закончил курс "Копирайтинг от А до Я". Читаю книги известных авторов.
Умею писать тексты, которые легко читать. Без воды и непонятных терминов.
Составляю статьи на следующие темы: строительство, красота и здоровье, мода и стиль, психология, авто, новые технологии и т.д. Не пишу про медицину.
Обращайтесь, буду рад помочь
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