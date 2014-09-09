Высшее образование по специальности «реклама»
Опыт работы в маркетинге и рекламе более 10 лет, включающий:
- разработку и реализацию рекламных кампаний;
- разработку и ведение кампаний контекстной рекламы в Яндекс-Директ, Goggle Adwords, В Контакте;
- разработку рекламных материалов;
- разработку нестандартных рекламных кампаний;
- организацию массовых e-mail рассылок (в т.ч. разработка текста, макета письма, верстка в html);
- администрирование сайтов;
- проведение маркетинговых исследований;
- ведение групп в социальных сетях;
- разработку рекламных тестов.
Имею опыт работы по следующим направлениям бизнеса:
- Интернет-торговля (модерирование и наполнение каталогов нескольких интернет-магазинов, в т.ч. собственного);
- конгрессно-выставочный бизнес;
- тяжелая промышленность (металлургия);
- легкая промышленность (мебель, напитки);
- бизнес-обучение;
- бухгалтерия и финансы;
- торгово-развлекательный бизнес (супермаркеты, торговые центры);
- гостиничный бизнес;
- рекламный бизнес.
Повышение квалификации:
2013
Мастер-класс «Как увеличить продажи и прибыль», Максим Горбачев
2013
Семинар «Ключ к эффективному управлению: технология хаос-менеджмента», Александр Фридман
2012
Тренинг «Продажи и маркетинг в выставочном бизнесе», Николай Карасев
2011
Марафон мастер-классов «5-звездочный маркетинг“: Виталий Мышляев, Игорь Манн, Анатолий Дураков, Андрей Мамонтов, Игорь Липсиц
2010
Мастер-класс“Как не дать клиенту сбежать? Приемы удержания клиентов»
Ия Имшинецкая
2010
Мастер-класс «Эффективный маркетинг без денег. Руководство к действию», Игорь Манн
2010
Марафон мастер-классов «5-звездочный маркетинг»: Ия Имшинецкая, Игорь Манн, Юрий Чередниченко, Анатолий Дураков, Алекс Левитас
2009
Мастер-класс «Маркетинг без бюджета и риска», Вадим Ширяев