Качественная работа по приятным ценам и точно в срок!

Добрый день!

Прежде всего моя специальность и основной навык - профессиональный перевод с Английского на Русский и наоборот. В этой сфере я уже добрые 4 года и постоянно развиваюсь. Вы ищете быстрый, качественный перевод? Могу помочь Вам с выполнением данной задачи.

Я свободно владею обоими языками и переведу ваш текст вручную (без перевода Google).

Вторая область деятельности - landing pages на Tilda и Wordpress.