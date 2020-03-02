val_kol

Валерия val_kol

 
23 годаРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Была
4 года назад
Качественная работа по приятным ценам и точно в срок!

Добрый день!

Прежде всего моя специальность и основной навык - профессиональный перевод с Английского на Русский и наоборот. В этой сфере я уже добрые 4 года и постоянно развиваюсь. Вы ищете быстрый, качественный перевод? Могу помочь Вам с выполнением данной задачи.

Я свободно владею обоими языками и переведу ваш текст вручную (без перевода Google).

Вторая область деятельности - landing pages на Tilda и Wordpress.

WordPressTilda
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