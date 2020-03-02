Качественная работа по приятным ценам и точно в срок!
Добрый день!
Прежде всего моя специальность и основной навык - профессиональный перевод с Английского на Русский и наоборот. В этой сфере я уже добрые 4 года и постоянно развиваюсь. Вы ищете быстрый, качественный перевод? Могу помочь Вам с выполнением данной задачи.
Я свободно владею обоими языками и переведу ваш текст вручную (без перевода Google).
Вторая область деятельности - landing pages на Tilda и Wordpress.
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Портфолио
- Landing page74 просмотра
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