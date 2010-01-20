Valant - украинская команда высококвалифицированных веб-разработчиков.
Наша главная цель - предоставление нашим клиентам высококачественного программного продукта.
Смеем заверить, что мы найдем лучшее решение для Вас и сделаем это быстро и рационально.
Все Ваши пожелания будут учтены, проанализированы и выполнены или предложены альтернативные пути их достижения.
В данный момент наша Команда более ориентирована на Западный рынок и США, но в связи с расширением Мы выходим на рынок СНГ.
На сервисе weblancer.net Мы новички, но в сфере IT разработок работаем не первый год.
Ниже ссылка на аналогичный фриланс сайт на котором Мы успешно работаем последние 2 года и в рейтинге пользователей давно находимся в ТОП 5.
Там Вы сможете ознакомиться с отзывами о нашей работе
https://www.scriptlance.com/cgi-bin/freelancers/freelancers.cgi?viewprofile=valant
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