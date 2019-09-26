Пишу и сочиняю тексты и стихи. На этом подрабатывать мечтаю и в этом реально шансы мои не плохи
В этой жизни всё так банально
и до противного однообразно
Словно сон , но наяву
И как ребёнок, удивляешься всему
Не разобравшись сразу в предназначение
того или иного событий и явлений
Стараясь определить твоё в этом место
Выбирая позицию свою честно
Что приемлемо или противно?
За что впоследствии не будет стыдно
Стараясь всё же не ошибиться
И до конца отстаивать и даже за это биться
Но жизнь ставит в свои жёсткие рамки
И надо устоять, не делая помарки
И тут уже кто кого?
Эта явь, или ты её или тебя переделает она всего
Я разучился писать и говорить прозой
Как не начну всё от стихов строка
На внешний вид я вроде грозный
Но не верьте в душе моей лишь доброта
Хотя и заперта в эту душу дверь
Чтоб не ворвался туда какой неведомый зверь
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- День защитника, Луна не скромница, Где мужики?142 просмотра
Копирайтинг
нет отзывов
от $10
нет рейтинга