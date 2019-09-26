Пишу и сочиняю тексты и стихи. На этом подрабатывать мечтаю и в этом реально шансы мои не плохи

В этой жизни всё так банально

и до противного однообразно

Словно сон , но наяву

И как ребёнок, удивляешься всему

Не разобравшись сразу в предназначение

того или иного событий и явлений

Стараясь определить твоё в этом место

Выбирая позицию свою честно

Что приемлемо или противно?

За что впоследствии не будет стыдно

Стараясь всё же не ошибиться

И до конца отстаивать и даже за это биться

Но жизнь ставит в свои жёсткие рамки

И надо устоять, не делая помарки

И тут уже кто кого?

Эта явь, или ты её или тебя переделает она всего

Я разучился писать и говорить прозой

Как не начну всё от стихов строка

На внешний вид я вроде грозный

Но не верьте в душе моей лишь доброта

Хотя и заперта в эту душу дверь

Чтоб не ворвался туда какой неведомый зверь