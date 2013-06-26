valciriya63

Светлана valciriya63

 
62 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
12 лет назад
Бухгалтерские услуги

Образование высшее: программист (Горьковский Государственный университет) и экономист (Волго-Вятская Академия государственной службы) Стаж работы бухгалтером 20 лет. В настоящее время работаю главным бухгалтером на предприятии, производящем специализированный транспорт для банков и служб инкассации. Владею компьютером на уровне профессионального пользователя,знаю работу программ 1с 7.7, 8.2, правовых систем Гарант и Консультант, подготовки отчетности Контур-Экстерн, приложений MS Office

Отзывы заказчиков

designaction
Павел 
37 лет
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
$10
10 баллов
12 лет назад
Требуется бухгалтер на удаленную работу
Светлана помогала решить самые разные вопросы, подготавливала документы для налоговой, работала с сервисом Эврика и т.д. Благодарю за сотрудничество. Будем работать и в дальнейшем.