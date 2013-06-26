valciriya63

Бухгалтерские услуги

Образование высшее: программист (Горьковский Государственный университет) и экономист (Волго-Вятская Академия государственной службы) Стаж работы бухгалтером 20 лет. В настоящее время работаю главным бухгалтером на предприятии, производящем специализированный транспорт для банков и служб инкассации. Владею компьютером на уровне профессионального пользователя,знаю работу программ 1с 7.7, 8.2, правовых систем Гарант и Консультант, подготовки отчетности Контур-Экстерн, приложений MS Office