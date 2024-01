Руководитель проекта гостиницы. Консалтинг, франчайзинг

Руководитель проекта гостиницы. Консалтинг. Франчайзинг.

Цель: Открытие гостиниц, сопровождение после открытия. Подготовка и проведение сертификации гостиниц. Обучение персонала. Заключение договоров управления/франчайзинга с независимыми гостиницами.

Опыт работы в гостиничном и ресторанном бизнесе, открытие гостиниц с момента строительства и реконструкции до введения в эксплуатацию (***, ****), сопровождение после открытия, подготовка и проведение сертификации гостиницы (подтверждение категории), обучение персонала, кризис-менеджмент (комплекс управленческих решений, направленных на предупреждение и преодоление негативных явлений в гостиничном комплексе). Рекомендации.

Открытие гостиниц, сопровождение после открытия:

1). «Аврора****», г. Харьков.

2). «Виктория****», г. Харьков.

3). «Аллея Гранд», г. Полтава.

4). Проект адаптации функционирования пансионата «Прибой» (херсонская область, черноморское побережье) государственному стандарту ДСТУ 4269:2003 (Классификация гостиниц).

5). Консалтинговые услуги по проекту открытия гостиничного комплекса «Европа парк-отель» (50 номеров), г. Белгород, Россия.

В настоящее время:

- представитель гостиничной сети Parkside Hotels & Resorts (www.parksidehotels.com) в странах СНГ (Representative of Parkside Hotels & Resorts in the CIS countries (Exclusively)), заключение договоров управления/франчайзинга сетью Parkside Hotels & Resorts с независимыми гостиницами;

- представитель гостиничной сети Continent Hotels & Resorts (www.continenthotels.com) в Украине и странах СНГ (Regional Representative and Country Partner of CHR brand in Ukraine, the CIS countries (Exclusively) and Russian Federation (Non Exclusively)), заключение договоров управления/ франчайзинга сетью Continent Hotels & Resorts с независимыми гостиницами.