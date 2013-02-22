Резюме

Медовикова Валерия Валентиновна

Цель:

Ищу работу в сферах Art, дизайн, искусство

Информация о себе:

1992 г.р., замужем, есть ребенок

Проживаю в России г. Белгород

E-mail: [email protected]

Образование:

• Белгородская Художественная школа(2001-2005)

• Белгородский Механико-технологический колледж(2007-2012)

По специальности Моделирование и конструирование одежды с углубленной подготовкой

Трудовая деятельность:

Портреты и картины на заказ, роспись по ткани

Дополнительные трудовые навыки:

• Владею рисунком от руки, а так же с помощью графического планшета

• Работаю с программами Photoshop, Corel painter 11,Corel Draw, САПР АССОЛЬ

Дополнительная информация:

• Творческое мышление, художественный вкус, готовность к самообразованию и обучению, изобретательна, активна.

• Увлекаюсь живописью, рисунком, фотографией, моделированием и искусством

• Принимала участие в конкурсах: Весна мира 2005(1-е место), Экология 2006г(3-е место), Прохоровка – поле ратной славы России(работа опубликована в книге Прохоровка –поле ратной славы России ), Великая битва глазами детей 2003(3- е место)

• Вредных привычек нет

Портфолио:

http://www.freelancejob.ru/users/valemirra/

https://www.free-lance.ru/users/valemirra/portfolio/