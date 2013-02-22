Резюме
Медовикова Валерия Валентиновна
Цель:
Ищу работу в сферах Art, дизайн, искусство
Информация о себе:
1992 г.р., замужем, есть ребенок
Проживаю в России г. Белгород
E-mail: [email protected]
Образование:
• Белгородская Художественная школа(2001-2005)
• Белгородский Механико-технологический колледж(2007-2012)
По специальности Моделирование и конструирование одежды с углубленной подготовкой
Трудовая деятельность:
Портреты и картины на заказ, роспись по ткани
Дополнительные трудовые навыки:
• Владею рисунком от руки, а так же с помощью графического планшета
• Работаю с программами Photoshop, Corel painter 11,Corel Draw, САПР АССОЛЬ
Дополнительная информация:
• Творческое мышление, художественный вкус, готовность к самообразованию и обучению, изобретательна, активна.
• Увлекаюсь живописью, рисунком, фотографией, моделированием и искусством
• Принимала участие в конкурсах: Весна мира 2005(1-е место), Экология 2006г(3-е место), Прохоровка – поле ратной славы России(работа опубликована в книге Прохоровка –поле ратной славы России ), Великая битва глазами детей 2003(3- е место)
• Вредных привычек нет
Портфолио:
http://www.freelancejob.ru/users/valemirra/