valen_coder

Интересует постоянная либо разовая работа программистом на удалённом графике.
Мужчина, 33 года, ВО.
Место жительства: г. Киев.
Опыт работы: 3 года (инженер программного обеспечения).
+ 8 лет разностороннего программирования.
Языки: php, sql (mysql), python.
Есть опыт разработки/поддержки веб-сайтов:
- визиток
- магазинов
- трудоустройство
Сделанных с нуля, так и на основе CMS:
- Joomla +VirtueMart
- Symfony 2
- Etomite
- PrestaShop
- php + Smarty
Разработка дополнительных модулей (подгонка к бизнес-схеме заказчика):
- импорт/экспорт данных о продуктах/покупателях
- сводные таблицы данных, с дополнительными возможностями
- и т.п.
Дополнительно: С, С++(MSVC, WatcomC, etc), Asm(80x86, Z80+), VBasic (VBA, MSOffice), SQL, HTML(+CSS).
Есть опыт разработки в системах с жестко ограниченными машинными ресурсами (память, разрядность и скорость ЦПУ).
Английский язык на уровне чтения/понимания документации.