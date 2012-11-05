valen_coder

Интересует постоянная либо разовая работа программистом на удалённом графике.

Мужчина, 33 года, ВО.

Место жительства: г. Киев.

Опыт работы: 3 года (инженер программного обеспечения).

+ 8 лет разностороннего программирования.

Языки: php, sql (mysql), python.

Есть опыт разработки/поддержки веб-сайтов:

- визиток

- магазинов

- трудоустройство

Сделанных с нуля, так и на основе CMS:

- Joomla +VirtueMart

- Symfony 2

- Etomite

- PrestaShop

- php + Smarty

Разработка дополнительных модулей (подгонка к бизнес-схеме заказчика):

- импорт/экспорт данных о продуктах/покупателях

- сводные таблицы данных, с дополнительными возможностями

- и т.п.

Дополнительно: С, С++(MSVC, WatcomC, etc), Asm(80x86, Z80+), VBasic (VBA, MSOffice), SQL, HTML(+CSS).

Есть опыт разработки в системах с жестко ограниченными машинными ресурсами (память, разрядность и скорость ЦПУ).

Английский язык на уровне чтения/понимания документации.