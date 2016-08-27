valentin_t

Валентин valentin_t

 
46 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$60
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

WyomingCPA
Николай 
33 года
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Требуется создание парсера по аудио и видеозаписям vkontakte
Отличный заказчик! Все подробно объяснил. Грамотная постановка задачи. Оплата произведена в срок. Рекомендую к сотрудничеству!
Отлично выполненная работа!
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