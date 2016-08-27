valentin_t

Требуется написать программу для сенсора kinect для работы с простыми играми. Также нужна помощь в создании простых игр на движение.
Веб-программирование1 заявка
Закрыт
9 лет назад
Требуется написать программу для сенсора kinect для работы с простыми играми. Также нужна помощь в создании простых игр на движение.
Требуется создание парсера данных вконтакте: по названию аудио и видеозаписи, парсер сохраняет всех у кого есть аудио, видео с этим названием (с данными: id, имя, город, телефон, семейное положение и возраст) в таблицу. ...