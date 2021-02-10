valentina13s

Филолог, переводчик. Знание 5 языков: английского , немецкого на уровне B2, русский,болгарский,украинский-родные языки. Опыт работы репетитором 2 года

Доброго времени суток!

Меня зовут Валентина, и я амбициозный переводчик, студентка филологического факультета иностранных языков.

Английский,немецкий изучаю уже около 13 лет, на уровне B2, помимо этого свободно общаюсь на болгарском, украинский,русский- родные языки.

Имеется опыт работы репетитором - около 2х лет, так же опыт работы переводчиком в турагенстве (переводы документации на получение виз/медицинского страхования заграницей/гражданства/и т.д)

Амбициозна, активна, стрессоустойчива , готова работать 24/7 , общительна , дружелюбна, а главное - обожаю свою работу!