valentina__73

Таргетированная реклама/ Реклама в Facebook / Instagram

Здравствуйте, меня зовут Валентина и я занимаюсь настройкой рекламы в Instagram/Facebook !

Оплату за работу не беру, набираю портфолио.

Что входит в настройку рекламы:

-выбор площадки продвижения

-выбор стратегии продвижения

-определение целевой аудитории и ее сегментов

-настройка таргетированной рекламы в социальных сетях

-отслеживание, оптимизация и внесение необходимых изменений в рекламные публикации, кампании для повышения эффективности рекламной кампании

-аналитическая работа

-масштабирование рекламных кампаний ( работа с похожими аудиториями, настройка ремаркетинга в социальных сетях, настройка динамического ремаркетинга)

-Обучаюсь ежедневно, расту, развиваюсь, и помогаю развивать чужой бизнес.

По всем вопросам пишите в ЛС.

Буду рад помочь Вашему бизнесу в продвижении!