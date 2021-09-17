valentina__73

Здравствуйте, меня зовут Валентина и я занимаюсь настройкой рекламы в Instagram/Facebook !
Оплату за работу не беру, набираю портфолио.
Что входит в настройку рекламы:
-выбор площадки продвижения
-выбор стратегии продвижения
-определение целевой аудитории и ее сегментов
-настройка таргетированной рекламы в социальных сетях
-отслеживание, оптимизация и внесение необходимых изменений в рекламные публикации, кампании для повышения эффективности рекламной кампании
-аналитическая работа
-масштабирование рекламных кампаний ( работа с похожими аудиториями, настройка ремаркетинга в социальных сетях, настройка динамического ремаркетинга)
-Обучаюсь ежедневно, расту, развиваюсь, и помогаю развивать чужой бизнес.
По всем вопросам пишите в ЛС.
Буду рад помочь Вашему бизнесу в продвижении!