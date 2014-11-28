Переводчик немецкого и английского

РЕЗЮМЕ

Синицына Валентина Сергеевна

Немецкий язык, уровень С1

Английский язык, уровень Advanced

Ответственный и высокоорганизованный переводчик, быстро обучаюсь и усваиваю необходимую информацию, легко контактирую с разными людьми.

Опыт работы:

август 2012 – «Большая Байкальская Тропа», должность — переводчик немецкого языка

Должностные обязанности:синхронный перевод во время всего проекта с немецкого на русский, и с русского на немецкий язык

июль 2013 – «Большая Байкальская Тропа», должность – переводчик английского языка.

Должностные обязанности:синхронный перевод во время всего проекта с английского языка на русский и с русского на английский язык.

сентябрь 2013 года – март 2014 года — репетитор немецкого языка Должностные обязанности: проведение индивидуальных обучающих занятий.

Образование:

2005 - 2007 Улан-Удэнский Инженерно Педагогический Колледж «Специалист по туристским услугам»2008 - 2013 ИГЛУ «Учитель двух иностранных языков английский, немецкий»

Дополнительное образование:

2011 ABC, сертификат (английский язык)2011 Humbolt, сертификат (немецкий язык)

Дополнительные знания и навыки: