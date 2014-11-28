РЕЗЮМЕ
Синицына Валентина Сергеевна
Немецкий язык, уровень С1
Английский язык, уровень Advanced
Ответственный и высокоорганизованный переводчик, быстро обучаюсь и усваиваю необходимую информацию, легко контактирую с разными людьми.
Опыт работы:
август 2012 – «Большая Байкальская Тропа», должность — переводчик немецкого языка
Должностные обязанности:синхронный перевод во время всего проекта с немецкого на русский, и с русского на немецкий язык
июль 2013 – «Большая Байкальская Тропа», должность – переводчик английского языка.
Должностные обязанности:синхронный перевод во время всего проекта с английского языка на русский и с русского на английский язык.
сентябрь 2013 года – март 2014 года — репетитор немецкого языка Должностные обязанности: проведение индивидуальных обучающих занятий.
Образование:
2005 - 2007 Улан-Удэнский Инженерно Педагогический Колледж «Специалист по туристским услугам»2008 - 2013 ИГЛУ «Учитель двух иностранных языков английский, немецкий»
Дополнительное образование:
2011 ABC, сертификат (английский язык)2011 Humbolt, сертификат (немецкий язык)
Дополнительные знания и навыки:
- Свободно пишу и говорю на немецком и английском языках
- Умею расставлять приоритеты в работе
- Microsoft Office (Word, Excel,Power Point, Outlook)
- Adobe Photoshop