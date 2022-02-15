valentinudovik

Валентин valentinudovikvalentinudovik
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Маркетолог, дизайнер, копирайтер.
Услуги:
- маркетинг в социальных сетях
- дизайн социальных сетей
- дизайн сайтов
- комплексный интернет-маркетинг
- создание коммерческих продающих презентаций
- копирайтинг
- консультации
- написание текстов
- Adobe Photoshop, Figma, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects
- таргетированная реклама
- веб-аналитика
- выстраивание отдела маркетинга
- управление проектами и командой
Действие аккаунта приостановлено!