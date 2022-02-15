valentinudovik

Валентин valentinudovik

 
27 летРоссия/Санкт-Петербург
4 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Маркетолог, дизайнер, копирайтер.

Услуги:

  • маркетинг в социальных сетях
  • дизайн социальных сетей
  • дизайн сайтов
  • комплексный интернет-маркетинг
  • создание коммерческих продающих презентаций
  • копирайтинг
  • консультации
Навыки:

  • написание текстов
  • Adobe Photoshop, Figma, Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects
  • таргетированная реклама
  • веб-аналитика
  • выстраивание отдела маркетинга
  • управление проектами и командой
Дизайн сайтаFigmaPhotoshopAfter Effects