valentyna_1980

Только грамотные, еффективные, продающие тексты

Опыт работы:

- написание рекламных слоганов

- рекламные тексты разного обьема, продающие товар

- разработка грамотных текстов и идей упаковки соответственно регистрации и тарной етикетки

- самостоятельный подбор материалов

- мои рекламные тексты уже год размещаются во всеукраинских профильных глянцевых журналах

- чтобы ознакомиться со стилем написания прочитайте мой блог на http://charivne.info/blogs/Valentina-Hudich

- качественный рекламный текст измеряется ростом популярности товара, а не количеством символов!