valentyna_1980

Только грамотные, еффективные, продающие тексты
Опыт работы:
- написание рекламных слоганов
- рекламные тексты разного обьема, продающие товар
- разработка грамотных текстов и идей упаковки соответственно регистрации и тарной етикетки
- самостоятельный подбор материалов
- мои рекламные тексты уже год размещаются во всеукраинских профильных глянцевых журналах
- чтобы ознакомиться со стилем написания прочитайте мой блог на http://charivne.info/blogs/Valentina-Hudich
- качественный рекламный текст измеряется ростом популярности товара, а не количеством символов!