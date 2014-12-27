valentyna_1980

Валентина valentyna_1980

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Только грамотные, еффективные, продающие тексты

Опыт работы:

 - написание рекламных слоганов

 - рекламные тексты разного обьема, продающие товар

 - разработка грамотных текстов и идей упаковки соответственно регистрации и тарной етикетки

 - самостоятельный подбор материалов

 - мои рекламные тексты уже год размещаются во всеукраинских профильных глянцевых журналах

 - чтобы ознакомиться со стилем написания прочитайте мой блог на http://charivne.info/blogs/Valentina-Hudich

 - качественный рекламный текст измеряется ростом популярности товара, а не количеством символов!