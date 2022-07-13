Меня зовут Валерия, я Digital-маркетолог.
В этой сфере я работаю более 2-х лет. Работала в 20+ разных нишах.
- MS Office: Word, Excel, PowerPoint
- Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD, Canva, Facebook creator studio, Google Analitics, Facebook Ads, Google Tag manager, Smmplanner, Leeloo, Tilda.
- Настройка таргетированной рекламы Facebook, Instagram:
- Основные принципы планирования и управления performance рекламой в социальных медиа: построение воронок и моделей управления трафиком;
- Facebook Pixel,
- Разработка и техническая имплементация моделей ретаргетинга, проектирование рекламных компаний, применение коммуникационных стратегий,
- Оптимизация и масштабирование рекламных компаний.
- Создание креативов для рекламы
- Написание продающих текстов с использованием техник AIDA, 4U
- Создание единого визуального стиля в Instagram
- Анализ деятельности конкурентов в социальных сетях
- Разработка SMM стратегии и контент-плана
- Создание отчетности и анализ эффективности