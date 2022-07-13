Digital-маркетолог/ таргетолог SMM-спеціаліст

Меня зовут Валерия, я Digital-маркетолог.

В этой сфере я работаю более 2-х лет. Работала в 20+ разных нишах.

- MS Office: Word, Excel, PowerPoint

- Adobe Photoshop, Figma, Adobe XD, Canva, Facebook creator studio, Google Analitics, Facebook Ads, Google Tag manager, Smmplanner, Leeloo, Tilda.

- Настройка таргетированной рекламы Facebook, Instagram:

- Основные принципы планирования и управления performance рекламой в социальных медиа: построение воронок и моделей управления трафиком;

- Facebook Pixel,

- Разработка и техническая имплементация моделей ретаргетинга, проектирование рекламных компаний, применение коммуникационных стратегий,

- Оптимизация и масштабирование рекламных компаний.

- Создание креативов для рекламы

- Написание продающих текстов с использованием техник AIDA, 4U

- Создание единого визуального стиля в Instagram

- Анализ деятельности конкурентов в социальных сетях

- Разработка SMM стратегии и контент-плана

- Создание отчетности и анализ эффективности