valera-shu

ПРИВЕТСТВУЮ ВАС ДРУЗЬЯ!

СВЯЗАТЬСЯ СО МНОЙ ВЫ МОЖЕТЕ:

- WhatsApp: +79189240043 (только в режиме чата, задание беру в письменной форме);

- внутренний чат Weblancer;

- по почте: [email protected] (отвечаю быстро).

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Здравствуйте, уважаемые заказчики!

Социальные сети (SMM и SMO), создание аккаунта, дизайн индивидуального стиля instagram,

раскрутка бизнес страниц. Таргетинг.

Занимаюсь разработкой логотипов, дизайн индивидуального стиля , баннеров, флаеров, листовок, вывесок, визиток, дизайнов сайтов и т.д. Качественно и с душой :)

Цена обсуждается после предоставленного Вами задания.

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РЕЖИМ РАБОТЫ:

Работаю с понедельника по субботу с 10:00 до 24:00 часов.

Выходной день: воскресенье.

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УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА:

1. Вы предоставляете полное задание.

2. Оговаривание стоимость работы и сроков выполнения (принимаю задание только в письменной форме, на слух задания в работу не беру).

3. Работаю по предоплате, которая составляет 50% от суммы заказа. Обратите внимание: оплату комиссий за перевод денежных средств осуществляет Заказчик. Предоплата может быть возвращена только в случае, если материал с моей стороны не был предоставлен.

4. В течении утвержденного срока я предоставляю превью сделанной работы на согласование.

5. Внесение корректировок - если возникнет в этом необходимость.

6. Согласование работы

7. Оплата остатка суммы за работу.

8. Отправка исходников. Исходники я высылаю только после полной оплаты заказа, поэтому, пожалуйста, учитывайте этот момент.

9. Обмен отзывами.

ВНИМАНИЕ! Прошу учесть: если результат готовой работы (логотип, дизайн продукции и т.д.) нельзя публиковать в моем портфолио, стоимость моей работы увеличивается на 50%. По другим возможным схемам не работаю.

Этот момент нужно оговаривать со мной в начале сотрудничества.

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К оплате принимаю:

На карту Сбербанк.

Перевод Qiwi Кошелек.

Обратите внимание! Комиссию за перевод оплачивает заказчик.

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Понравилось мое портфолио? Тогда напишите мне и я с радостью возьмусь за выполнение Вашего заказа!

С уважением, Валерия!