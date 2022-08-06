Креативно подхожу к любому делу, ответственный, внимательный, готов разобраться в проекте до мелочей, люблю четкость поставленных задач и последовательное их решение для обеспечения наилучшего качества и результата работы. Предоставляю следующие услуги: редактирование/обработка растровых изображений (работа с фотографиями, логотипами), нейминг и слоганы, транскрибация аудио/видео.

Имеется опыт работы в Adobe Photoshop, GIMP.