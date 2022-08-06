Креативно подхожу к любому делу, ответственный, внимательный, готов разобраться в проекте до мелочей, люблю четкость поставленных задач и последовательное их решение для обеспечения наилучшего качества и результата работы. Предоставляю следующие услуги: редактирование/обработка растровых изображений (работа с фотографиями, логотипами), нейминг и слоганы, транскрибация аудио/видео.
Имеется опыт работы в Adobe Photoshop, GIMP.
Портфолио
- Цветокоррекция, тональность, работа с фоном19 просмотров
- Рекламные страницы элемента игрового мира28 просмотров
- Обработка фотографии для себя14 просмотров
- Пара логотипов для практики15 просмотров
- Логотип для телеграм-канала18 просмотров