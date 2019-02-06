Нужно сделать прототип на 8 экранов. Прототип скину в личку. Через безопасную сделку или по факту. Предоплата возможна только при наличии достаточного количества отзывов, с заключением сделки на бирже
Дизайн сайтов37 заявок
Закрыт
5 лет назад
Нужно сделать прототип на 8 экранов. Прототип скину в личку. Через безопасную сделку или по факту. Предоплата возможна только при наличии достаточного количества отзывов, с заключением сделки на бирже
Добрый день Необходимо сверстать лендинг. Требования к верстке: Адаптивность от 320px Кроссбраузерность во всех современных браузерах Соответствие макету (в pixel perfect нету необходимости, но различия в пределах разумного) BEM названия классов PSD cкину кандидатам в личку Предлагайте стоимость и сроки. Предложения с ...