Добрый день Необходимо сверстать лендинг. Требования к верстке: Адаптивность от 320px Кроссбраузерность во всех современных браузерах Соответствие макету (в pixel perfect нету необходимости, но различия в пределах разумного) BEM названия классов PSD cкину кандидатам в личку Предлагайте стоимость и сроки. Предложения с ...