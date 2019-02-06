valerar2

Валерий Романюк valerar2

 
23 годаУкраина/Житомир
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Дизайн по прототипу

    Нужно сделать прототип на 8 экранов. Прототип скину в личку. Через безопасную сделку или по факту. Предоплата возможна только при наличии достаточного количества отзывов, с заключением сделки на бирже

    Дизайн сайтов37 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка лендинга

    Добрый день Необходимо сверстать лендинг. Требования к верстке: Адаптивность от 320px Кроссбраузерность во всех современных браузерах Соответствие макету (в pixel perfect нету необходимости, но различия в пределах разумного) BEM названия классов PSD cкину кандидатам в личку Предлагайте стоимость и сроки. Предложения с ...

    Верстка лендинга
    HTML-верстка64 заявки
    Закрыт
    5 лет назад