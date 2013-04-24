Резюме

В КОНКУРСАХ НЕ УЧАСТВУЮ!!!

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Имею опыт работы копирайтером - 2 года, вэб-дизайнером - 1 год. Делаю качественный копирайт и рерайт текстов. Занимаюсь SEO-копирайтингом. Делаю фирменные логотипы и иконки. Работаю с Adobe Photoshop CS4 и Bannershop Gif Anivator 5.

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Копирайтинг - 2$ за 1000

Рерайтинг - 1.2$ за 1000

SEO-копирайтинг - 5$ за 1000

Иконки и логотипы - от 20$

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Работаю по предоплате. Предоплата 30%.

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Схема работы:

1) Предоставляете ТЗ. Обсуждаем детали работы.

2) Выполняете предоплату. Оплата Webmoney или Яндекс.Деньгами.Деньгами

3) Выполняю работу. Предоставляю доказательства выполнения всей работы - скидываю скриншоты, отправляю часть текста или наполовину обрезанный логотип.

4) Полностью оплачиваете, скидываю все исходники.

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Индивидуальный подход к каждому заказчику.