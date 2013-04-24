В КОНКУРСАХ НЕ УЧАСТВУЮ!!!
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Имею опыт работы копирайтером - 2 года, вэб-дизайнером - 1 год. Делаю качественный копирайт и рерайт текстов. Занимаюсь SEO-копирайтингом. Делаю фирменные логотипы и иконки. Работаю с Adobe Photoshop CS4 и Bannershop Gif Anivator 5.
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Копирайтинг - 2$ за 1000
Рерайтинг - 1.2$ за 1000
SEO-копирайтинг - 5$ за 1000
Иконки и логотипы - от 20$
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Работаю по предоплате. Предоплата 30%.
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Схема работы:
1) Предоставляете ТЗ. Обсуждаем детали работы.
2) Выполняете предоплату. Оплата Webmoney или Яндекс.Деньгами.Деньгами
3) Выполняю работу. Предоставляю доказательства выполнения всей работы - скидываю скриншоты, отправляю часть текста или наполовину обрезанный логотип.
4) Полностью оплачиваете, скидываю все исходники.
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Индивидуальный подход к каждому заказчику.
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