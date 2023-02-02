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Валерий Сорокин
valerchiku
valerchiku
36 лет
Россия
/
Чебоксары
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
год назад
Дизайн и создание сайтов под ключ. Создание сайтов любой сложности. Индивидуальный подход к дизайну.
Я против войны в Украине!
Портфолио
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ЖК "Лазурный"
113 просмотров
Ресторан Версаль
162 просмотра
ADH производство и продажа станков
108 просмотров
Фрилансер
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