valerchiku

Валерий Сорокин valerchiku

 
36 летРоссия/Чебоксары
8 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Дизайн и создание сайтов под ключ. Создание сайтов любой сложности. Индивидуальный подход к дизайну.
Портфолио