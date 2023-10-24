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Валерий
valeri3357
valeri3357
61 год
2 года на
фриланс
-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
Я против войны в Украине!
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FlipBook 3D открытки. ,
1 просмотр
Рестоврация и окрашивание старых фотографий ,старивание ( стиль ретро)
1 просмотр
FlipBook 3D фотоальбом, журнал и открытки. ,Обработка фотографий
2 просмотра
Анимированное слайд-шоу
1 просмотр
Обработка фотографий
нет отзывов
$15/час
от $20
от 1 дня
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