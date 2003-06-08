valeri_taff

Доброго дня! Меня зовут Валерия. Я являюсь квалифицированным графическим дизайнером.
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Создаю уникальную красоту для брендов и лицо для компаний. ⠀
Если вы устали бегать от одного дизайнера к другому, то начав сотрудничество со мной вам не захочется убегать) ⠀
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Чем я могу быть полезна: ⠀
✅ Разработка логотипа. ⠀
✅ Разработка фирменного стиля для бренда. ⠀
✅ Создание макетов полиграфии (визитки, сертификаты, банеры, вывески и тд). ⠀
Имею примеры успешных кейсов и отзывы от заказчиков. Примеры моих работ в профиле. Портфолио представлено в группе телеграм @valeri_designer и Вконтакте @valeri.design
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Напишите мне, если ищите профессионального дизайнера для своего нового проекта или обсуждения любых других вопросов. ⠀
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Уверенна, что мы найдём общий язык!