valeria_st

Валерия valeria_st

 
29 летУкраина/Харьков
11 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Копирайт/рерайт, переводы английский, немецкий, русский, украинский

Здравствуйте,

Спасибо, что остановились на моем портфолио!

Закончила школу углубленного изучения иностранных языков;

На данный момент студентка 4 курса Юридической академии. Есть знания в юридической сфере.

Знание языков: английский, немецкий, русский, украинский;

Имею опыт удаленных переводов, копирайт/рерайт, написание статей. Предлагаю свою кандидатуру только в том случае, если чувствую уверенность в том, что смогу справится с поставленной задачей.

Услуги:

• грамотный перевод

• рерайтинг/копирайтинг

• написание текстов с 100 % уникальностью

• редактирование

• коректирование

• новости/статьи/обзоры

• стихи/проза

Обращайтесь, я всегда рада помочь!

с уважением, Валерия!

Написание статей
Отзывы заказчиков
m_alexx
43 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Написание статей для сайта
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portnyagin
Андрей 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
$6
10 баллов
10 лет назад
Перевод на немецкий язык художественного текста.
Валерия сразу откликнулась на мой запрос о переводе текста. Задав мне наводящие вопросы, чтобы понять, какие именно значения некоторых слов интересуют меня, она выдала готовый результат. Такой деловой подход не может не радовать! Мне повезло, что сотрудничал я именно с ней.
Приятно было сотрудничать с Андреем! Задание четкое и ясное, что не мало важно, проблем ни с чем не возникло. Рекомендую!
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1 отзыв
$1/час
от 1 дня
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