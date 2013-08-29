Валерия сразу откликнулась на мой запрос о переводе текста. Задав мне наводящие вопросы, чтобы понять, какие именно значения некоторых слов интересуют меня, она выдала готовый результат. Такой деловой подход не может не радовать! Мне повезло, что сотрудничал я именно с ней.