Копирайт/рерайт, переводы английский, немецкий, русский, украинский
Здравствуйте,
Спасибо, что остановились на моем портфолио!
Закончила школу углубленного изучения иностранных языков;
На данный момент студентка 4 курса Юридической академии. Есть знания в юридической сфере.
Знание языков: английский, немецкий, русский, украинский;
Имею опыт удаленных переводов, копирайт/рерайт, написание статей. Предлагаю свою кандидатуру только в том случае, если чувствую уверенность в том, что смогу справится с поставленной задачей.
Услуги:
• грамотный перевод
• рерайтинг/копирайтинг
• написание текстов с 100 % уникальностью
• редактирование
• коректирование
• новости/статьи/обзоры
• стихи/проза
Обращайтесь, я всегда рада помочь!
с уважением, Валерия!
Отзывы заказчиков
$8
10 баллов
8 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$6
10 баллов
10 лет назад
Валерия сразу откликнулась на мой запрос о переводе текста. Задав мне наводящие вопросы, чтобы понять, какие именно значения некоторых слов интересуют меня, она выдала готовый результат. Такой деловой подход не может не радовать! Мне повезло, что сотрудничал я именно с ней.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать с Андреем! Задание четкое и ясное, что не мало важно, проблем ни с чем не возникло. Рекомендую!
Копирайтинг
1 отзыв
$1/час
от 1 дня
нет рейтинга